SON DAKİKA! İşsizlik rakamlarında büyük düşüş! Tek hane sinyali geldi

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.