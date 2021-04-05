SON DAKİKA: Mart ayı enflasyon oranı belli oldu | Video

Enflasyon Mart 2021 verisi ile ilgili son dakika açıklaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Mart ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Mart ayında enflasyon oranı (TÜFE) yıllık %16.19, aylık %1.08 olarak gerçekleşti.