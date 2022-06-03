SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti.