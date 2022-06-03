Video Ekonomide Bugün SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu
SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu

03.06.2022 | 11:49

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Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti.

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