Video Ekonomide Bugün SON DAKİKA | Merkez Bankası 4. kez faiz indirime gitti
SON DAKİKA | Merkez Bankası 4. kez faiz indirime gitti

SON DAKİKA | Merkez Bankası 4. kez faiz indirime gitti

16.12.2021 | 14:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Merkez Bankası 4. kez faiz indirime gitti 05:01
SON DAKİKA | Merkez Bankası 4. kez faiz indirime gitti 16.12.2021 | 14:33
SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için bir kez daha harekete geçti 02:54
SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için bir kez daha harekete geçti 13.12.2021 | 13:58
Sanayi üretimi 17 aydır artıyor! 13:07
Sanayi üretimi 17 aydır artıyor! 13.12.2021 | 11:37
Borsa İstanbul 2000 puanı aştı! BIST 100 endeksinde rekorlar serisi 16:40
Borsa İstanbul 2000 puanı aştı! BIST 100 endeksinde rekorlar serisi 08.12.2021 | 10:55
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 05:43
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 03.12.2021 | 10:56
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03:58
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03.12.2021 | 10:11
Son dakika | Ekonomist Belgin Maviş: Merkez Bankası döviz için yeni hamleler yapabilir 01:35
Son dakika | Ekonomist Belgin Maviş: Merkez Bankası döviz için yeni hamleler yapabilir 01.12.2021 | 13:39
SON DAKİKA | Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: Gündemin gereğini yapacağız 03:38
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Gündemin gereğini yapacağız 30.11.2021 | 12:15
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul’da iyimser havanın dışına çıkılmadı 03:33
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı 28.11.2021 | 12:01
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 03:33
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 28.11.2021 | 11:58
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 03:52
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 28.11.2021 | 11:55
Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? 03:11
Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? 28.11.2021 | 11:51
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi yolda 18:30
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi yolda 22.11.2021 | 10:37
Altın fiyatları 2021 yılını nasıl kapatacak? İslam Memiş beklentilerini açıkladı 06:06
Altın fiyatları 2021 yılını nasıl kapatacak? İslam Memiş beklentilerini açıkladı 19.11.2021 | 16:21
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 02:02
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 19.11.2021 | 16:13
SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 06:12
SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 18.11.2021 | 14:20
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyon ile mücadelede kararlılıkla döviz kuru istikrar kazanacak 24:38
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyon ile mücadelede kararlılıkla döviz kuru istikrar kazanacak 16.11.2021 | 10:18
Borsa İstanbul rekorlara devam edecek mi? 02:56
Borsa İstanbul rekorlara devam edecek mi? 12.11.2021 | 16:49
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 06:51
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 10.11.2021 | 10:12
Borsa İstanbul’da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 02:12
Borsa İstanbul'da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 09.11.2021 | 11:32

Son dakika haberleri...Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği yılın son faiz toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'den yüzde 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası üst üste 4. kez faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA