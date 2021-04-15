SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Video
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OTOMATİK OYNAT
03:36
SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Video 15.04.2021 | 14:17
02:59
Fed beklenenden önce faiz artırımına gider mi? 15.04.2021 | 10:31
02:31
Mustafa Keskintürk: Nisan sonrası enflasyon belirgin şekilde düşebilir 15.04.2021 | 10:21
02:42
Onurcan Bal: Borsa İstanbul 1423 seviyesini aşarsa hız kazanabilir 15.04.2021 | 10:17
05:57
Harun Dereli: Gelişen ülke piyasalarına nakit akışında sıkıntı var 14.04.2021 | 16:51
02:57
02:45
Borsa İstanbul'da yatırımcı nelere dikkat etmeli? 14.04.2021 | 14:31
04:01
Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı 14.04.2021 | 14:26
01:50
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek? 14.04.2021 | 14:23
18:16
02:09
Küresel borsalara düzeltme gelir mi? 13.04.2021 | 16:13
02:46
Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk 13.04.2021 | 16:08
03:44
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var 13.04.2021 | 16:01
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Asıl şimdi gerçek borsa başladı 13.04.2021 | 14:34
05:10
Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler? 13.04.2021 | 14:15
02:10
Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 13.04.2021 | 13:52
06:31
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 13.04.2021 | 14:02
03:14
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 12.04.2021 | 13:23
02:40
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 12.04.2021 | 13:15
01:28
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü 12.04.2021 | 11:28
Merkez Bankası faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB, beklentilere paralel politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı. Kararın ardından Merkez, faiz karar metnini yayınlayarak piyasalar için önemli mesajlar verdi.