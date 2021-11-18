SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video

Son dakika haberler...Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Kasım ayı faiz kararı için toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14'te faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek yüzde 16'tan yüzde 15'e çekti.