SON DAKİKA: Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı
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Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği Mayıs ayı faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) 6 Mayıs 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB, beklentilere paralel politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı. Kararın ardından Merkez, faiz karar metnini yayınlayarak piyasalar için kritik mesajlar verdi.