SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu

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ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 06.04.2022 | 11:56
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Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 06.04.2022 | 11:43
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Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı 04.04.2022 | 12:36
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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! | Video 17.03.2022 | 14:07
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Borsa İstanbul'da pozitif ayrışma sürer mi? 08.03.2022 | 16:01
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Altın 19 ayın rekorunu kırdı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 08.03.2022 | 15:58
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SON DAKİKA | Rusya döviz ve altın alım işlemlerini durdurdu 03.03.2022 | 12:42
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SON DAKİKA | Şubat 2022 enflasyon verisi açıklandı: TÜİK duyurdu 03.03.2022 | 10:29
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Son dakika haberi...Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı açıklaması yapıldı ve faiz karar metni yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022 yılının ilk üç faiz toplantısı sonrasında da faizi yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktığını açıklamıştı. Öte yandan ekonomistlerin ve yatırımcıların radarındaki, gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak, Merkez Bankası faiz karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı...