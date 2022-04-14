SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu

Son dakika haberi...Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Nisan 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı açıklaması yapıldı ve faiz karar metni yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022 yılının ilk üç faiz toplantısı sonrasında da faizi yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktığını açıklamıştı. Öte yandan ekonomistlerin ve yatırımcıların radarındaki, gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak, Merkez Bankası faiz karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı...