Video Ekonomide Bugün Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video
Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video

Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video

05.05.2022 | 10:12

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Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık %69,97, aylık ise %7,25 gerçekleşti.

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