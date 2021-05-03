Video Ekonomide Bugün SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon rakamları geldi

SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon rakamları geldi

SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon rakamları geldi
03.05.2021 | 10:15

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Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %17.14, aylık %1.68 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamı bir miktar beklentilerin altında geldi. Ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,79 artması yönündeydi.

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