Video Ekonomide Bugün SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Kredili konut satışında %900 artış! | Video

SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Kredili konut satışında %900 artış! | Video

SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Kredili konut satışında %900 artış! | Video
17.08.2020 | 10:15

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Konut satışlarında rekor artış devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini son dakika olarak açıkladı. Kredili konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 oranında arttı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

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