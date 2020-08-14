SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Haziran'da beklentilerin üzerinde geldi! | Video

Son dakika haberi... TÜİK ekonominin öncü göstergelerinden olan sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayi üretimi, koronavirüs pandemi sürecinde normalleşme döneminin başladığı ilk ay olan Haziran'da aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 yükselerek beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler üretimin aylık yüzde 4.7 artmasını, yıllık ise yüzde 5.5 düşmesi ni bekliyordu.