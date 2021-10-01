SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı

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Son dakika haberi...İhracat rakamlarında Türkiye rekora doymuyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık" diye konuştu. Bununla beraber Türkiye, ihracatta yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktı.