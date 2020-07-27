Son dönemde altından daha fazla kazandıran gümüş fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da yayına katılarak son dönemde altından bile daha hızlı yükseliş trendi yakalayan gümüş fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, gümüş fiyatlarında ciddi bir sıkışma görülmesinin ardından 18-19 dolarlı seviyelerin kırılmasıyla sert bir yükselişin geldiğini ifade ederek, “Gümüş fiyatlarında 21 dolar seviyesine geri çekilip orada güç toplayıp tekrar yukarı yönlü seyir olabilir” dedi.