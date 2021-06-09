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Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı

Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı
09.06.2021 | 10:51

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Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim sonrası Türkiye açıklamalarının seçim öncesi açıklamalarına göre daha normalleştiğini ifade ederek, "Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı" dedi.

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