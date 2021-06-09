Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı

Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim sonrası Türkiye açıklamalarının seçim öncesi açıklamalarına göre daha normalleştiğini ifade ederek, "Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı" dedi.