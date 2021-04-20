Video Ekonomide Bugün Soner Kuru: Borsa İstanbul'daki satışın nedeni halka arzlar olabilir

Soner Kuru: Borsa İstanbul'daki satışın nedeni halka arzlar olabilir

Soner Kuru: Borsa İstanbul'daki satışın nedeni halka arzlar olabilir
20.04.2021 | 12:51

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Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru A Para'da Borsa İstanbul'da halka arzları değerlendirdi. Kuru, halka arzlara tavan beklentisiyle bir talep olduğunu ifade ederek, "Piyasadaki satışın nedeni halka arzlar olabilir" dedi.

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