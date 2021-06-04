Soner Kuru: Enflasyon riski yılın kalanınca sürecek
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Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed’in varlık alım azalışı kararını beklenenden önce yapması durumunda ABD 10 yıllık tahvillerinde yukarı yönlü seyrin etkisiyle dolar endeksinde yükselişlerin görülebileceğini belirten Kuru, “Enflasyon riski yılın kalanınca sürecek” dedi.