Stratejist Cüneyt Paksoy: Altın fiyatları için yeni dönem başlayabilir

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, ons altında 1800 dolar seviyesinde tutunma çabası olduğunu ifade ederek, “1830-1850-1875-1900 gibi sıralı direnç eşiklerini geçecek kuvvete ulaşırsa altında yeni bir dönem başlayabilir” dedi.