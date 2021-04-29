Stratejist Cüneyt Paksoy: Haziran ayı Fed toplantısı oldukça önemli oldu

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da Merkez Bankası enflasyon sunumunu ve piyasaların gündemini değerlendirdi. Paksoy, Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi için enflasyonda belirgin bir iyileşmenin olduğunu görmek gerektiğini belirterek, “Haziran ayı Fed toplantısı oldukça önemli oldu” dedi.