Stratejist Cüneyt Paksoy: Kripto paralar henüz altına alternatif değil

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da altın fiyatlarını teknik olarak değerlendirdi. Paksoy, altında teknik seviyeleri açıklayarak altının portföylerde yer alması gerektiğini ifade etti. Paksoy, “Kripto paralar henüz altına alternatif değil” diye konuştu.