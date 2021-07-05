Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın 1750 dolar altında kalmak istemiyor

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da emtia fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Petrol yönünde tam bir dengenin kurulmasının zaman alacağını ifade ederek, “Ons altın 1750 dolar altında kalmak istemiyor. Öte yandan 480-490 TL seviyesi gram altın için alım fırsatı yaratır.” dedi.