Stratejist Cüneyt Paksoy: Petrol fiyatları için pivot bölgesi 60 dolarlar düzeyi

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da petrol fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, petrol fiyatları için ABD-Rusya arasındaki gerginliğin önemli olduğunu ifade etti. Uzman isim, “Petrol fiyatları için pivot bölgesi 60 dolarlar düzeyi” dedi.