Video Ekonomide Bugün Stratejist Cüneyt Paksoy: Petrol fiyatları için pivot bölgesi 60 dolarlar düzeyi

Stratejist Cüneyt Paksoy: Petrol fiyatları için pivot bölgesi 60 dolarlar düzeyi

Stratejist Cüneyt Paksoy: Petrol fiyatları için pivot bölgesi 60 dolarlar düzeyi
29.03.2021 | 16:40

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Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da petrol fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, petrol fiyatları için ABD-Rusya arasındaki gerginliğin önemli olduğunu ifade etti. Uzman isim, “Petrol fiyatları için pivot bölgesi 60 dolarlar düzeyi” dedi.

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