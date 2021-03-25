Stratejist Cüneyt Paksoy: Piyasalar için çok kritik bir 3 aya giriyoruz

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasanın bir türlü pandemiyi bir kenara bırakamadığını not olarak tuttuğunu ifade eden Paksoy, "Enflasyon demek Fed'in politikalarını yeniden gözden geçirmesi demek. Çok kritik bir 3 aya giriyoruz. Benim gözüm ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinde olacak. Buralardaki değişimler borsaları, emtiaları ve kur cephesini etkileyecek" dedi.