Stratejist Cüneyt Paksoy: TL'nin gidebileceği baya bir yol var

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da dolar/TL’yi teknik olarak değerlendirdi. Makro tarafında birçok veri setinin dolar/TL tarafında fiyatlandığının göründüğünü belirterek, “İşler normalleştikçe TL’nin gidebileceği baya bir yol var” dedi.