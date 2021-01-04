Stratejist Cüneyt Paksoy: TL'nin gidebileceği baya bir yol var
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Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da dolar/TL’yi teknik olarak değerlendirdi. Makro tarafında birçok veri setinin dolar/TL tarafında fiyatlandığının göründüğünü belirterek, “İşler normalleştikçe TL’nin gidebileceği baya bir yol var” dedi.