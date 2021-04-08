Stratejist Işık Ökte: Halka arzlara ilgi artarak sürer
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Stratejist Işık Ökte A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Ökte, Borsa İstanbul’da halka arzlar ile çok değerli şirketlerin geldiğini ifade ederek, “Halka arzlara yatırımcı ilgisi artarak devam eder. Bence kripto para birimlerinde çok hızlı bir hareket olmasa borsada kullanıcı sayısı 3 milyonu çoktan geçmişti” dedi.