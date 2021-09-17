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Stratejist Işık Ökte: Yabancılara makro hikayeyi satmalıyız

Stratejist Işık Ökte: Yabancılara makro hikayeyi satmalıyız
17.09.2021 | 14:56

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Stratejist Işık Ökte A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Türkiye'deki enflasyonun temel nedeninin kredi büyümesi olduğunu ifade eden Işık, "Büyük şirketlerimiz borsada tarihi iskontolu seviyelerde. Yabancılara makro hikayeyi satmamız lazım" dedi.

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