Stratejist Işık Ökte'den Borsa İstanbul yorumu: Bankacılık endeksinde pozisyon almak daha doğru

Stratejist Işık Ökte A Para’da piyasaların gündemini değerlendirerek Borsa İstanbul hakkında kritik açıklamalar yaptı. Ökte, bankacılık endeksinde pozisyon almanın daha doğru olduğunu ifade ederek, “Pandeminin ikinci evresinin gelmemesi gerçekten bazı sermaye piyasa fiyatlamalarını ciddi şekilde şuandaki pozisyonlar için aleyhte değiştirebilir” yorumunu yaptı.