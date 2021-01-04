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Stratejist Musafa Aşkın: Ons altın 1800’lerde dinlenerek güç topladı

Stratejist Musafa Aşkın: Ons altın 1800’lerde dinlenerek güç topladı
04.01.2021 | 13:21

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Stratejist Musafa Aşkın A Para’da değerli metallerin seyrini değerlendirdi. Aşkın, gümüş ve bakırın sanayide kullanılması dolayısıyla talep artışı olabileceğini ifade ederek, “Ons altın 1800’lerde dinlenerek güç topladı” dedi.

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