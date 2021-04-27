Stratejist Mustafa Aşkın: 17 günlük kapanma ile turizm sezonu kurtulabilir

Stratejist Mustafa Aşkın A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Hindistan’daki vaka artışının tüm dünyayı etkileyecek düzeyde olduğunu ve aşılamanın ekonomiler için büyük önem taşıdığını ifade eden Aşkın, “17 günlük kapanma ile turizm sezonu kurtulabilir” dedi.