Stratejist Mustafa Aşkın: Borsa İstanbul kapanma sonrası için kendine yön arayacak

Stratejist Mustafa Aşkın A Para’da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Aşkın, ABD Başkanı Joe Biden’ın ciddi derecede destek paketi açıklayacağı haberinin doların para birimleri karşısında değer yitirmesine neden olduğunu ifade ederek, “Borsa İstanbul kapanma sonrası için kendine yön arayacak” dedi.