Stratejist Mustafa Aşkın: Borsa İstanbul kapanma sonrası için kendine yön arayacak
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
00:52
Naeem Aslam: Çip kıtlığı sistemik bir risk değil 29.04.2021 | 10:25
02:02
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi için 1150 puan önemli 28.04.2021 | 12:24
03:49
Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100 düzeltme kalıbı içerisinde 28.04.2021 | 12:20
03:36
Şelçuk Gönençler: Turizm tarafındaki hareket güçlenebilir 28.04.2021 | 11:16
02:37
Barış Ürkün: Piyasalarda normalleşme fiyatlanıyor 28.04.2021 | 11:09
03:13
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Maliye politikası tarafı çok önemli 28.04.2021 | 11:07
06:12
Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek? 27.04.2021 | 16:53
02:12
Şirin Sarı: Gümüş tarafında daha pozitif bir senaryo var 27.04.2021 | 16:46
02:10
Borsa İstanbul’da yükselişin devamı gelir mi? 27.04.2021 | 09:47
04:48
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 27.04.2021 | 09:43
02:56
Stratejist Mustafa Aşkın: 17 günlük kapanma ile turizm sezonu kurtulabilir 27.04.2021 | 09:35
02:24
03:49
Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor? 26.04.2021 | 15:46
07:33
02:18
01:42
Mustafa Keskintürk: Enflasyonda kademeli düşüş bekliyorum 26.04.2021 | 11:55
01:19:10
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu soruları yanıtladı 24.04.2021 | 09:29
04:17
Borsa İstanbul'da hangi sektörler bilanço döneminde öne çıkabilir? 22.04.2021 | 15:22
05:54
Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 22.04.2021 | 11:12
Stratejist Mustafa Aşkın A Para’da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Aşkın, ABD Başkanı Joe Biden’ın ciddi derecede destek paketi açıklayacağı haberinin doların para birimleri karşısında değer yitirmesine neden olduğunu ifade ederek, “Borsa İstanbul kapanma sonrası için kendine yön arayacak” dedi.