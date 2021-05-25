Stratejist Mustafa Aşkın: Borsa İstanbul’da hisse bazlı hareketler öne çıkabilir

Stratejist Mustafa Aşkın A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Aşkın, yatırımcıların temel analizi ve bilançosu iyi olan şirketleri portföylerinde bulundurma durumunun öne çıktığını ifade ederek, “Borsa İstanbul’da hisse bazlı hareketler öne çıkabilir” dedi.