Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
Küresel borsalara düzeltme gelir mi? 13.04.2021 | 16:13
02:46
Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk 13.04.2021 | 16:08
03:44
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var 13.04.2021 | 16:01
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Asıl şimdi gerçek borsa başladı 13.04.2021 | 14:34
05:10
Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler? 13.04.2021 | 14:15
02:10
Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 13.04.2021 | 13:52
06:31
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 13.04.2021 | 14:02
18:16
Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 12.04.2021 | 16:40
03:14
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 12.04.2021 | 13:23
02:40
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 12.04.2021 | 13:15
01:28
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü 12.04.2021 | 11:28
02:59
Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum 12.04.2021 | 11:23
02:17
02:47
Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum 12.04.2021 | 11:15
05:14
Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir? 09.04.2021 | 16:41
02:25
Şirin Sarı: Ons altın 1760 dolar seviyesi kritik 09.04.2021 | 16:34
01:19
Ekonomist Belgin Maviş: Güçlü duran bir sanayi endeksi var 09.04.2021 | 12:05
02:53
Borsa İstanbul'da hangi sektörler alım fırsatı veriyor? 09.04.2021 | 12:00
03:07
Barış Ürkün: Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir 09.04.2021 | 11:57
01:34
Dolar kuru için yön ne olacak? 09.04.2021 | 11:54
Stratejist Mustafa Aşkın A Para'da küresel piyasaları ve Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Küresel borsalarda bir yorgunluk emaresi olduğunu belirten Aşkın, "Aşılanmanın artmasıyla beraber bankacılık sektörü daha olumlu etkilenecektir" dedi.