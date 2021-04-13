Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var

Stratejist Mustafa Aşkın A Para'da küresel piyasaları ve Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Küresel borsalarda bir yorgunluk emaresi olduğunu belirten Aşkın, "Aşılanmanın artmasıyla beraber bankacılık sektörü daha olumlu etkilenecektir" dedi.