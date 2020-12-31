Stratejist Mustafa Aşkın: İlk çeyrekte mali sektörün önderliğinde bir piyasa görebiliriz

Stratejist Mustafa Aşkın, A Para’da 2021 Borsa İstanbul beklentilerini açıkladı. Aşkın, Türk bankacılık sektörünün oldukça sağlam bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “2021 yılının ilk çeyreğinde mali sektörün önderliğinde bir piyasa görebiliriz” dedi.