Video Ekonomide Bugün Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor

Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor

Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor
08.06.2021 | 15:23

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Stratejist Mustafa Aşkın, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Aşkın piyasalarda doygunluk ve yorgunluk olduğunun altını çizdi ve özellikle sonbaharın başlangıcına dikkat çekerek, "Piyasa kararsız. Yön arıyor" dedi.

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