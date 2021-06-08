Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor
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Stratejist Mustafa Aşkın, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Aşkın piyasalarda doygunluk ve yorgunluk olduğunun altını çizdi ve özellikle sonbaharın başlangıcına dikkat çekerek, "Piyasa kararsız. Yön arıyor" dedi.