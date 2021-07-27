Stratejist Mustafa Aşkın: Sözlü yönlendirmeler sertleşebilir

Stratejist Mustafa Aşkın A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Aşkın, enflasyon beklentilerindeki artış nedeniyle ABD tarafından sözlü yönlendirmenin sert olabileceğini ifade ederek, “Piyasa Fed’in önümüzdeki döneme ait bir yol haritası çizip çizmediğini takip edecek” dedi.