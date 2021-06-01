Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli 01.06.2021 | 12:45
02:54
Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir? 01.06.2021 | 12:41
02:13
Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı 01.06.2021 | 12:39
03:44
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 01.06.2021 | 12:21
02:28
Cem Tözge: Borsa İstanbul’da 1400 seviyesi önemli destek haline geldi 01.06.2021 | 12:16
01:23
Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı 01.06.2021 | 12:13
01:04
Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı 01.06.2021 | 09:34
02:13
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 31.05.2021 | 15:06
01:47
Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 31.05.2021 | 14:57
03:17
Arda Coşar: Banka hisseleri sanayiden pozitif ayrışabilir 31.05.2021 | 14:54
03:22
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalar riskli bir döneme girdi 31.05.2021 | 14:51
03:25
21:49
Türkiye 2021 yılı birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü 31.05.2021 | 10:36
02:48
Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak 28.05.2021 | 14:26
24:58
04:04
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altında düşüşler alım fırsatı 28.05.2021 | 13:46
01:40
Stratejist Selçuk Gönençler: Aşı anlaşması büyümeye katalizör etki yapacak 28.05.2021 | 13:36
02:42
05:26
Ferhat Yükseltürk: Piyasalarda makro veriler etkili olacak 27.05.2021 | 16:42
04:11
Emtia fiyatlarında artış sürecek mi? 27.05.2021 | 16:29
Stratejist Mustafa Aşkın, A Para’da Türkiye’nin birinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Aşkın, ihracatın büyümeye verdiği desteğe dikkat çekerek, “Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yapmış görünmekte” dedi.