Stratejist Mustafa Aşkın: Yatırımcı en başta kar ve zarar hedeflerini en başta koymalı
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Stratejist Mustafa Aşkın A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yatırımcıların piyasaların oturmasından sonra işlem yapmasının faydalı olacağını açıklayan Aşkın, "Yatırımcı en başta kar ve zarar hedeflerini en başta koymalı" dedi.