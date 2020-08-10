Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak
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Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Paksoy, Borsa İstanbul’da birincil hisselerde performans gelişebilmesi ve hisse değişimlerinin lokomotif sektöre doğru kayması için sindirme soluklanma sürecinin yaşanmasının sağlıklı olduğunu bildirerek, “Bunlar sağlıklı adımlar. Borsa İstanbul’da yukarı yönlü performans bitmemiştir. Dolar bazlı ucuzlayan borsanın bir noktadan sonra hareketlerinin tekrar yukarı yönlü olacağını düşünüyorum” dedi.