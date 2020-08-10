Video Ekonomide Bugün Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak

Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak

Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak
10.08.2020 | 12:51

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Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Paksoy, Borsa İstanbul’da birincil hisselerde performans gelişebilmesi ve hisse değişimlerinin lokomotif sektöre doğru kayması için sindirme soluklanma sürecinin yaşanmasının sağlıklı olduğunu bildirerek, “Bunlar sağlıklı adımlar. Borsa İstanbul’da yukarı yönlü performans bitmemiştir. Dolar bazlı ucuzlayan borsanın bir noktadan sonra hareketlerinin tekrar yukarı yönlü olacağını düşünüyorum” dedi.

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