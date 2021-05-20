Stratejist Selçuk Gönençler: Borsa İstanbul'da 1423-1440 bandı önemli
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Stratejist Selçuk Gönençler A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Gönençler, BIST 100 endeksinde 1423-1440 bandının önemine dikkat çekerek, “Fiyatlar doygunluk seviyesine gelindiğinde satmasını bilmeli. Yatırımcılar ‘SAT-AL’ stratejisiyle esnek hareket ederek de para kazanabilirler” dedi.