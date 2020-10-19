Stratejist Yeliz Karabulut: Borsa İstanbul'da 1400 seviyelerine kadar yükseliş görülebilir

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Karabulut, Borsa İstanbul’da normalleşme adımlarının BIST 30 hisselerine alım getirebileceğini ifade ederek, “Bu şirketlerde yabancı alımlarının artmasıyla birlikte endekste 1400 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir” açıklamasını yaptı.