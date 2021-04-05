Stratejist Yeliz Karabulut: Bundan sonra Fed devreye girebilir

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Karabulut, ABD’de enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde çıkmasına izin verileceği açıklamasına rağmen üst noktanın kaç olacağı konusunda piyasada belirsizlik oluştuğunu ifade ederek, “Fed'in bundan sonra devreye gireceğini düşünüyorum. Tahvil politikalarından çıkışla ilgili sinyaller verebilir” dedi.