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Stratejist Yeliz Karabulut: Faiz artırımı 2022’de olabilir

Stratejist Yeliz Karabulut: Faiz artırımı 2022’de olabilir
21.06.2021 | 16:14

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Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Karabulut, ABD tarafında enflasyon beklentilerinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, “Faiz artırımı 2022’de olabilir” dedi.

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