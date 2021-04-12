Stratejist Yeliz Karabulut: İyi veriler piyasalar tarafından olumsuz olarak algılanabilir

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Karabulut ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 2'ye doğru bir hareket beklediğini ifade ederek, "İyi veriler piyasalar tarafından olumsuz olarak algılanabilir" dedi.