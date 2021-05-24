Stratejist Yeliz Karabulut: Küresel piyasalarda ciddi bir bulanıklık söz konusu

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Karabulut piyasalarda ciddi bir bulanıklık söz konusu olduğunu ifade ederek, “FMOC mesajları önemli. ABD tarafından gelebilecek olumsuz bir haber piyasaları allak bullak yapabilir” dedi.