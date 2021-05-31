Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalar riskli bir döneme girdi

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD’de en çok enflasyon ve işsizlik verisinin öne çıktığını belirten Karabulut, “Fed Başkanı Jerome Powell’ın ve diğer üyelerin açıklamalarının küresel piyasalarda yönü belirleyecek. Riskli bir döneme girdik açıkçası” dedi.