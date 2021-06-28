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Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir

Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir
28.06.2021 | 16:22

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Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Karabulut, Fed’den faiz artırım sürecinin 2022 yılının ortalarında başlayabileceğini beklediğini ifade ederek, “Enflasyonda kalıcı olma durumu konusunda bir intiba oluşursa piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir” dedi.

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