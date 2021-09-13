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Stratejist Yeliz Karabulut: Yerli yatırımcıların etkisiyle birlikte devam edecek bir potansiyelimiz var

Stratejist Yeliz Karabulut: Yerli yatırımcıların etkisiyle birlikte devam edecek bir potansiyelimiz var
13.09.2021 | 16:38

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Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Karabulut, yabancı yatırımcıların pozisyonlarda azalmaların olduğuna dikkat çekerek, "Yerli yatırımcıların etkisiyle birlikte devam edecek bir potansiyelimiz var" dedi.

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