Stratejist Yeliz Karabulut: Yerli yatırımcıların etkisiyle birlikte devam edecek bir potansiyelimiz var

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Karabulut, yabancı yatırımcıların pozisyonlarda azalmaların olduğuna dikkat çekerek, "Yerli yatırımcıların etkisiyle birlikte devam edecek bir potansiyelimiz var" dedi.