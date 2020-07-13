Şu an altın alınır mı? Altın yükselir mi?

A Para’da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, büyük küçük demeden Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım aracı altını değerlendirdi. Paksoy yukarı yönlü trendin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, “Virüs olmadan da altını zaten yukarı yönlü görüyorduk. Benim beklentim birkaç senedir altında geri çekilmeler alım fırsatı şeklinde” dedi.