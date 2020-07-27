Tarihi rekorların ardından altın yükselişini sürdürecek mi?

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da yayına katılarak son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, 2011 yılından sonra 400-500 dolar civarında aşağı yönlü hareketlerin ani bir şekilde olduğunu ifade ederek, “Bundan sonraki hareketler için temkinli duruş sergilenmeli” dedi.