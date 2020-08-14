Taştan: Borsa İstanbul küresel piyasalara yakın seyredecek
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OTOMATİK OYNAT
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Taştan: Borsa İstanbul küresel piyasalara yakın seyredecek 14.08.2020 | 13:44
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Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 12.08.2020 | 15:40
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Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? 12.08.2020 | 15:11
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Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi? 12.08.2020 | 14:40
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Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir 12.08.2020 | 14:24
Yatırım Menkul Değerler Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, A Para'da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Taştan, Borsa İstanbul’da banka hisselerinin özellikle büyük bankaların çok çok ucuz olduğu bildirerek, “Küresel borsalarla bağlantıyı yeniden kurabildik. O yüzden Borsa İstanbul küresel piyasalara yakın seyredecek” dedi.