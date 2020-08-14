Taştan: Borsa İstanbul küresel piyasalara yakın seyredecek

Yatırım Menkul Değerler Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, A Para'da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Taştan, Borsa İstanbul’da banka hisselerinin özellikle büyük bankaların çok çok ucuz olduğu bildirerek, “Küresel borsalarla bağlantıyı yeniden kurabildik. O yüzden Borsa İstanbul küresel piyasalara yakın seyredecek” dedi.